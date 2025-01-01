Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября

Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку

Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна