Отца Дейенерис свергли неслучайно: его зверства были слишком даже для «Игры престолов», поэтому их не показали

Тайная вражда в киновселенной Толкина: вот почему Трандуил из «Хоббита» презирал до мозга костей Галадриэль и Элронда

Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще