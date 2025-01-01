Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные

Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х

Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)