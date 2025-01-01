Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой

Как Мэджик отомстил Градову за убийство дочери: 3 сезон «Жизни по вызову» поставил точку в этом деле

Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите