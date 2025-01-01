Джексон приписал Торину «драконью болезнь», но в книгах Толкина такого не было: он упоминал об этом лишь однажды

Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро

Авторы «Уэнсдэй» объяснили, почему Гомес важен для сериала — он не просто комичный пухляш, обожающий Мартишу

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест)

Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4