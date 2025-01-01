Этот свежий сериал Netflix точно станет хитом во всем мире: закрученный триллер и две звезды в токсичном дуэте

В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме

Как Мэджик отомстил Градову за убийство дочери: 3 сезон «Жизни по вызову» поставил точку в этом деле

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино