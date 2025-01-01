Пейзажи — как из сна, но все настоящее: где снимали долгожданную «Алису в Стране чудес» с Анной Пересильд

В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент

«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

От окопов Первой мировой до лондонского Дома мод: 5 фильмов с рейтингом выше 7 на IMDb, которые оживляют прошлое

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы

Финальный трейлер «Очень странных дел» слили раньше времени — и он подтвердил самую жуткую фанатскую теорию: все закончится слезами