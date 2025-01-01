Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит

Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября

«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом