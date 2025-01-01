Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский

Не можете оторваться от новых «Форсайтов»? Эти три исторические драмы легко их заменят

Фанаты этого очень ждали: режиссер «Кей-поп-охотниц на демонов» ответила на вопрос о выходе фильма с актерами - да или нет?

Не выдумка сценаристов: оба маньяка из 2-го сезона «Душегубов» существовали на самом деле — весь СССР стоял на ушах

«Это место известно как ГУЛАГ»: аниматоров DreamWorks заставляли рисовать «Шрэка» в качестве наказания – в успех мульта не верил никто

Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)

Даже не думайте, что получится угадать убийцу с первой серии: 5 детективов, которые обманут даже самых искушенных зрителей

Хотя бы на время забудьте об «Игре престолов»: вот еще 5 дорогих и зрелищных сериалов — №1 обошелся на $85 млн дороже

«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку

Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»