Что вы знаете о реальной Михримах? «Горбатая, но не чудовище», — писал о ней посол Османской империи

Разбегутся через пару лет или поженят внуков? ИИ рассказал, что будет дальше с Катей и Гошей из «Москвы слезам не верит»

Не просто слова переставляет он… тайна в речи Йоды сокрыта великая: вот почему магистр-джедай так странно разговаривает

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще

Нолан сам проболтался: финал «Начала» больше не загадка — эти две детали объясняют, удалось ли Коббу проснуться

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка