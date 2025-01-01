Меню
Киноафиша Москвы
Выставки
Октябрь
Афиша выставок на 27 октября в Москве. На какую выставку можно сходить в октябре.
6+
Исторические выставки
Входной билет в музей Романовых
27 октября в 10:00
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова
от 100 ₽
6+
Исторические выставки
Музей школы и детства. Усово
27 октября в 12:00
Музей школы и детства
Билеты
16+
Исторические выставки
Ильинское. Музей материнства и младенчества
27 октября в 18:00
Музей материнства и младенчества
от 70 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Зарница»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
18+
Мастер-класс
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
16+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 67000 ₽
18+
Интерактивный
Игровая программа «Тимбилдинг»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Дорога Z»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
18+
Интерактивный
Игровая программа «Команда V»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Команда Б»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
18+
Интерактивный
Игровая программа «Фаертаг»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 120000 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Параграф-42»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 23000 ₽
18+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 37000 ₽
6+
Интерактивный
Интерактивный лазерный тир
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
6+
Интерактивный
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
27 октября в 19:00
Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
Площадки
AG Loft
Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3
Art Brut
Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
Art Коробка
Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
Artplay Media
Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
Auditorium
Москва, Воздвиженка, 9
Belka Loft
Москва, Ленинградский просп., 7, стр. 1
Digital Art Центр «Внутришоу»
Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
Frangulyan Gallery
Москва, Погодинская, 2
Hello Park в ТРЦ «Ривьера»
Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
Hello Park в ТЦ «Мега Теплый Стан»
Москва, 41-й км МКАД, пересечение с Калужским ш., ТЦ «Мега Теплый Стан», 2 этаж
I Need You Space
Москва, 1-й Новокузнецкий пер., 10, стр. 1
Niko
Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
Palmira Business Club
Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
Panteric
Москва, М.Семеновская, 28, стр. 4
Signature Art
Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
Sistema Gallery
Москва, Бобров пер., 4, стр. 4
Smart-библиотека им. Анны Ахматовой
Москва, Крылатские Холмы, 34
Zen Space
Москва, Саларьевская, 14, корп. 3, секция 8
«Альфа» Измайлово
Москва, Измайловское ш., 71
Арт-пространство Futurione
Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
Арт-пространство Luminar
Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
Арт-пространство «Сияние»
Москва, Советской Армии, 8
Арт-пространство «Эйфория»
Москва, Н.Арбат, 17
Арт-центр «Мир»
Москва, Арбат, 24
Арт-центр ИСИ
Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
Башмет-центр
Москва, Б.Полянка, 45
Библиотека по естественным наукам РАН
Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
Библиотека №3
Москва, Н.Арбат, 30/9
Булгаковский дом
Москва, Б.Садовая, 10, 1 этаж
Бункер-42 на Таганке
Москва, 5-й Котельнический пер., 11
Вспышка
Москва, Ниж.Красносельская, 35, стр. 2
Галерея «Другое дело»
Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
Галерея Ильи Глазунова
Москва, Волхонка, 13
Галерея Шилова
Москва, Знаменка, 5
Галерея искусств Зураба Церетели
Москва, Пречистенка, 19
Геологический музей им. Вернадского
Москва, Моховая, 11, стр. 11
Городская усадьба князя Голицына
Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
ДК «Химик» им. Докторова
Московская обл., Воскресенск, пл. Ленина, 1
Дарвиновский музей
Москва, Вавилова, 57
Детский парк Фили
Москва, Б.Филевская, 9
Дом Высоцкого на Таганке
Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
Дом Гоголя
Москва, Никитский б-р, 7а
Дом винтажной музыки
Москва, Орджоникидзе, 1
Дом-музей Ермоловой / Театральный салон на Тверском бульваре
Москва, Тверской б-р, 11
Дом-музей Марины Цветаевой
Москва, Борисоглебский пер., 6, стр. 1
Дом-музей Станиславского
Москва, Леонтьевский пер., 6, стр. 1
Дом-музей Щепкина
Москва, Щепкина, 47, стр. 2
Еврейский музей и центр толерантности
Москва, Образцова, 11, стр. 1а, Бахметьевский гараж
Есенин-центр
Москва, пер. Чернышевского, 4, стр. 2
Западное крыло Новой Третьяковки
Москва, Крымский Вал, 10
Иллюзион
Москва, Котельническая наб., 1/15
Институт фотографии
Москва, Ивантеевская, 13, корп. 1, 3 этаж
КЦ «Аструм»
Москва, Кутузовский просп., 30
КЦ «Аструм»
Москва, Б.Дорогомиловская, 9
КЦ «Аструм»
Москва, Студенческая, 16
КЦ «Москвич»
Москва, Волгоградский просп., 46/15
КЦ им. Астахова
Москва, Люблинская, 149
Крокус Экспо
Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш.
Крылатский орнамент
Москва, Крылатские Холмы, 26, корп. 2
Культурно-художественный центр «Крылатское»
Москва, Крылатские Холмы, 49
Лахесис
Москва, Чистопрудный б-р, 25
Лекторий «Прямая речь»
Москва, Ермолаевский пер., 25
Литературное кафе
Москва, Н.Арбат, 8
ММКЦ
Москва, Ярославское ш., 124
Музей Artdynamics
Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
Музей «В Тишине»
Москва, Пятницкая, 76
Музей Аполлинария Васнецова
Москва, Фурманный пер., 6, кв. 21–22
Музей Буратино-Пиноккио
Москва, 2-я Парковая, 18
Музей Москвы
Москва, Зубовский б-р, 2
Музей Павла и Сергея Третьяковых
Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
Музей Прокофьева
Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
Музей Пушкина
Москва, Пречистенка, 12/2
Музей Скрябина
Москва, Б.Николопесковский пер., 11
Музей Чайковского в Москве
Москва, Кудринская пл., 46/54
Музей археологии Москвы
Москва, Манежная пл., 1а
Музей военной формы РВИО
Москва, Б.Никитская, 46/17, стр. 1
Музей детства «Сказки Арбат, 16»
Москва, Арбат, 16/2, стр. 3
Музей криптографии
Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
Музей материнства и младенчества
Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
Музей оптических иллюзий
Москва, Косыгина, 28, стр. 2
Музей пряника
Москва, Б.Козловский пер., 13/17
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
Музей русского импрессионизма
Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова
Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
Музей современного искусства «Гараж»
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32, парк Горького
Музей шахмат
Москва, Гоголевский б-р, 14
Музей школы и детства
Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
Музей-заповедник «Коломенское»
Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
Музей-квартира Голованова
Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
Музей-квартира Гольденвейзера
Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
Музей-квартира Майи Плисецкой
Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
Музей-мастерская Людмилы Гурченко
Москва, Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1, 6 этаж
Музей-усадьба «Архангельское»
Москва, Красногорский р-н, пос. Архангельское
Музей-усадьба Муравьевых-Апостолов
Москва, Ст.Басманная, 23/9, стр. 1
Музеон
Москва, Крымский Вал, 2
Музыкальная квартира на Тверской
Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
Мультимедийное пространство «Большая Страна»
Москва, Пятницкая, 76
Новая Третьяковка
Москва, Крымский Вал, 10
Океанариум в ТРЦ «Рио»
Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
Особняк Спиридонова
Москва, М.Гнездниковский пер., 9/8, стр. 2
Пространство Cube. Moscow
Москва, Тверская, 3, гостиница The Carlton, Moscow, –2 этаж
Пространство Main Stage
Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33
Пространство ODMO
Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Пространство «АКИ.лаб»
Москва, Б.Никитская, 17, стр. 2
Пространство «Кошка Босха»
Москва, Столярный пер., 3, корп. 13
Пространство «Люмьер-холл»
Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
Пространство «Матрешка»
Москва, Блеза Паскаля, 2
Пространство «Музосфера»
Москва, Гоголевский б-р, 8
Пространство «Равновесие»
Москва, Вавилова, 2/1
Пространство «Смена»
Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
Пространство «Суперметалл»
Москва, 2-я Бауманская, 9/23
Пространство «Угол»
Москва, Новорязанская, 29, стр. 5
Районный центр «Место встречи Прага»
Москва, Ниж.Масловка, 10
Российская библиотека. Главное здание
Москва, Воздвиженка, 3/5
Сад им. Баумана
Москва, Ст.Басманная, 15, вход с Н.Басманной
Смотровая площадка «Выше только любовь»
Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня ОКО, 92 этаж
Творческое пространство «Антифон»
Москва, Ленинградский просп., 26, корп. 1
Театральный центр «Старый Арбат»
Москва, Филипповский пер., 11, стр. 2
Тимирязев-центр
Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
Товарищество Рябовской мануфактуры
Москва, Холодильный пер., 3, корп. 1, стр. 2
Третьяковская галерея
Москва, Лаврушинский пер., 10
Усадьба Кусково и музей керамики
Москва, Юности, 2
Филиал Ельцин Центра в Москве
Москва, М.Никитская, 12, стр. 1
Хлебозавод №9. Бойлерная
Москва, Новодмитровская, 1, стр. 17, Хлебозавод №9
ЦСИ AZ/Art
Москва, Маросейка, 11/4, стр. 1
Центр «Зотов»
Москва, Ходынская, 2, стр. 1
Центр «Марс»
Москва, Пушкарев пер., 5
Центр Вознесенского
Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
Центр Гиляровского
Москва, Столешников пер., 9, стр. 5
Центр перформативного искусства The Place
Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, подъезд 11, ЦСИ «Винзавод»
Центр современного искусства «Винзавод»
Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Центральный Дом Литераторов
Москва, Б.Никитская, 53
Центральный дом работников искусств
Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
