Отца Дейенерис свергли неслучайно: его зверства были слишком даже для «Игры престолов», поэтому их не показали

«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

Нолан сам проболтался: финал «Начала» больше не загадка — эти две детали объясняют, удалось ли Коббу проснуться

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)