В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

Что вы знаете о реальной Михримах? «Горбатая, но не чудовище», — писал о ней посол Османской империи

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка

Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест)

Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов

«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще