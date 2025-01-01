Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку

4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»

Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади

Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем