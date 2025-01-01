«Мстители 5» собирались снять без Дауни-младшего: кто должен был заменить Доктора Дума и стать действительно мощным злодеем

Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы

От окопов Первой мировой до лондонского Дома мод: 5 фильмов с рейтингом выше 7 на IMDb, которые оживляют прошлое

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись