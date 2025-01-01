«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок

4 сезон «Белого лотоса» еще не начали снимать, а мы уже знаем подробности: где герои окажутся на этот раз и что их ждет

Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

Финальный трейлер «Очень странных дел» слили раньше времени — и он подтвердил самую жуткую фанатскую теорию: все закончится слезами

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

«Замок Дракулы» в Румынии — всего лишь туристическая легенда: настоящее логово «вампира» находится в другом месте

От окопов Первой мировой до лондонского Дома мод: 5 фильмов с рейтингом выше 7 на IMDb, которые оживляют прошлое

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись