Расписание лекций Москве

Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились

По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами

Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении

Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов

Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался