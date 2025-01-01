Расписание выставок на май в Москве

«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

Япония выбрала своих фаворитов: 5 лучших аниме осени 2025 года по версии Niconico — проверьте, все ли вы смотрели

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Шерлок Блан и отец Ватсон: похоронили «Достать ножи» после «Стеклянной луковицы»? Зря! «Проснись, мертвец» – лучшая часть трилогии, и это не шутка

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

От окопов Первой мировой до лондонского Дома мод: 5 фильмов с рейтингом выше 7 на IMDb, которые оживляют прошлое

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»

Тест для любителей советских сказок: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с актрисой в образе птицы

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами