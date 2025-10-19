Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала

Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»

Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам