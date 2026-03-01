Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии

«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу