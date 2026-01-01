Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»