Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Апокалипсис Расписание сеансов Апокалипсис, 2006 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Апокалипсис, 9 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Апокалипсис»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
19:30 от 520 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше