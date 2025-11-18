Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»

«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени

Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря

Макконахи уже давно выбрал свою любимую роль, и это точно не «Интерстеллар»: спасает не мир, а двух школьников (и самого себя)

Прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и несем вам главный спойлер: с вероятностью 99,9% умрет этот герой – вы вряд ли обрадуетесь