В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем?

В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ

Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?

«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали