Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказания Земноморья Расписание сеансов Сказания Земноморья, 2006 в Москве 31 августа 2025

Расписание сеансов Сказания Земноморья, 31 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
пт 29 вс 31 пн 1 вт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Сказания Земноморья»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
12:00 от 220 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
16:30 от 330 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Никто 2
2025, США, боевик
«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше