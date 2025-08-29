Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Унесенные призраками
Расписание сеансов Унесенные призраками, 2001 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Унесенные призраками, 29 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
пт
29
вс
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Унесенные призраками»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D
17:10
от 1150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Отзывы
2024, США, комедия, драма
В квартиру Коляна из «Реальных пацанов» в Перми может зайти каждый: вот где она находится
Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»
Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667