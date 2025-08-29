Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками Расписание сеансов Унесенные призраками, 2001 в Москве 29 августа 2025

Расписание сеансов Унесенные призраками, 29 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 пт 29 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Унесенные призраками»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D
17:10 от 1150 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
В квартиру Коляна из «Реальных пацанов» в Перми может зайти каждый: вот где она находится
Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»
Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше