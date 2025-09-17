Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками Расписание сеансов Унесенные призраками, 2001 в Москве 17 сентября 2025

Расписание сеансов Унесенные призраками, 17 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Унесенные призраками»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
20:30 от 200 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
17:00 от 250 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все
Почему у Абдуллы из «Белого солнца пустыни» была зеленая чалма: в фильме скрыли его происхождение
Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше