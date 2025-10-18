Фронтмен из «Игры в кальмара» снова блистает в хите 2025: критики оценили этот фильм — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes

Не такие популярные, как «Хрустальный» и «Фишер», но тоже достойные: 3 российских детективных сериала

Идеальной заменой «Чужого» стал этот фильм 2017 года: зрители его и не заметили в момент выхода

«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные

Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Реальность страшнее сценария Маловичко: в 5-й серии 2-го сезона «Лихих» не показали весь ужас истории кафе «Чародейка»

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку