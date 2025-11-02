Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»