Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака

Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда

Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки

«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест

«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату

«Слову пацана» уже 2 года: за это время детали сюжета многие подзабыли – проверьте и вы себя, ответив на 7 вопросов (тест)

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться

Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)