«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года

«В каком страшном мире мы живем!»: после этого сериала НТВ у зрителей не осталось положительных комментариев

Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»

«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»