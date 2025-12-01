Меню
Итоги года
Киноафиша
Фильмы
Унесенные призраками
Расписание сеансов Унесенные призраками, 2001 в Москве
28 декабря 2025
Расписание сеансов Унесенные призраками, 28 декабря 2025 в Москве
Мир Искусства
Менделеевская
2D
12:35
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль
5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает
Пара продуктов превратит рисовую кашу во вкусняшку из хита Миядзаки: готовим по рецепту из «Принцессы Мононоке»
Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу
Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик
Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж
Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»
«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона
Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса
Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb
