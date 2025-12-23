Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе

Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть

Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок

Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление

Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет

Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)

Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5

Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация

Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по именам героев: Горбункова из «Бриллиантовой руки» не ждите – слишком просто