Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году

Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты

Россияне включают один и тот же фильм каждый Новый год — и это уже не «Ирония судьбы»: советская классика опустилась на 3-е место

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска

«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»