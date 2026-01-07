Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию

Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали

5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты

Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)

Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно

Хорошие копы здесь не живут: создатели «Прослушки» выпустили уникальный мини-сериал – 93% от критиков + основан на реальных событиях

Пока все обсуждали «Очень странные дела», новый российский сериал прокрался на вершину топа Кинопоиска — всего за 5 дней обошел «Киберслава»

«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет

Не такая уж милая Надя и слишком молодая Галя: вот какой была «Ирония судьбы» до того, как стала фильмом

Насмотрелись новогодних сказок? Теперь время теста – вспомните 7 принцесс и царевен из кино СССР по кадрам