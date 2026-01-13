Уже известно название следующего мультфильма «Три богатыря»: и по двум словам понятно, кто станет новым главным героем

Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани»

«Битва за битвой», конечно, прекрасен, но эти детективы – ничуть не хуже (жаль, что без ДиКаприо)

На ТВ путь заказан: сразу в 3-х странах мира ополчились против «Маши и Медведя» — и политика тут ни при чем

Сам Король проклятий ногу сломит: 3 сезон «Магической битвы» так и не решил главную проблему манги – тайтл спасет лишь чудо

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза

Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»

В России сняли «Игру в кальмара» еще в 2015-м: решила включить одну серию — «и пошло-поехало» (понятно, за что 7,5 балла)