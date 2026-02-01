Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками Расписание сеансов Унесенные призраками, 2001 в Москве 13 февраля 2026

Расписание сеансов Унесенные призраками, 13 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 9 ср 11 пт 13 пн 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Унесенные призраками»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D
14:10 от 450 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»
Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше