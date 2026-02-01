Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер»

Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя