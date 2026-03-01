В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%

41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки

Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом