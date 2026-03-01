Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Приключение
Расписание сеансов Приключение, 1960 в Москве
16 марта 2026
Расписание сеансов Приключение, 16 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
2
вт
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Приключение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
Т-1000 не убил Сару Коннор в финале «Терминатора»: разбираемся, это хитрый план или сценарный ляп?
«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян
«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить
4 трупа, Дубай, Игорь Тальков и убийство за $1 000 000: первые подробности 6 сезона «Первого отдела»
«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)
Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников
Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест)
Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667