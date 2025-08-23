Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дурная кровь Расписание сеансов Дурная кровь, 1986 в Москве 23 августа 2025

Расписание сеансов Дурная кровь, 23 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дурная кровь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D, SUB
12:40 от 450 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
Новая «Война и мир» Сарика Андреасяна готовится покорить кинотеатры: постер представлен, точная дата назначена
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше