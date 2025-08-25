«Ела без меры»: как Быстрицкая набрала 15 кг для «Тихого Дона» и осталась главной красавицей СССР

Он не только Чендлер из «Друзей»: 3 нетипичных драмы, где Мэттью Перри показал себя настоящего

Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро

У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды

Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме