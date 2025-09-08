Матеманализ, радиотехника или термодинамика? Разбираемся, что за предмет сдавал Шурик в «Операции „Ы“»

Устроим осенний марафон? 5 сериалов с рейтингом IMDb выше 8.4, которые любят и зрители, и критики — скучно точно не будет

Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)

Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной

Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет

Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение

Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon