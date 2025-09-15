Появится мама Паши, Виктор выходит на пенсию, Вовик на грани развода: чем удивит 3 сезон «Праздников»

Заменили не только Геральта: кто сыграет Весемира в 4 сезоне «Ведьмака»

«Метод» вместо «Декстера», «Пищеблок» вместо «Очень странных дел»: какие еще российские проекты напоминают западные хиты

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить

«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)

Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать