Фильмы
Москва слезам не верит
Расписание сеансов Москва слезам не верит, 1979 в Москве
7 марта 2026
Расписание сеансов Москва слезам не верит, 7 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
ср
25
сб
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Москва слезам не верит»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D
14:50
от 1450 ₽
Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось
На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов
Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы
