Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
2046
Расписание сеансов 2046, 2004 в Москве
28 октября 2025
Расписание сеансов 2046, 28 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
вт
28
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «2046»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
12:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667