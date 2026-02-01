Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Андрей Рублев Расписание сеансов Андрей Рублев, 1966 в Москве 23 февраля 2026

Расписание сеансов Андрей Рублев, 23 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 чт 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Андрей Рублев»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
20:30 от 700 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло
Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется
После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»
«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании
Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз
«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»
Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки
Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)
Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд
Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше