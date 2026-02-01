Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Андрей Рублев Расписание сеансов Андрей Рублев, 1966 в Москве 25 февраля 2026

Расписание сеансов Андрей Рублев, 25 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25 чт 26 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Андрей Рублев»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
16:30 от 610 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
Эти 3 аниме будто списаны с советских мультиков: даже у Тоторо нашли прототипа
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали
Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше