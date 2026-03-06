За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»