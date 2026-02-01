Меню
Расписание сеансов Андрей Рублев, 1966 в Москве 17 марта 2026

Расписание сеансов Андрей Рублев, 17 марта 2026 в Москве

сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25 чт 26 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18 пт 20
Как купить билеты на сеанс фильма «Андрей Рублев»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
20:50 от 570 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
20:40 от 570 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
20:30 от 470 ₽
